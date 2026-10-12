На юге Сахалина за два дня отстрелили трех медведей

Трех медведей за два дня отстрелили на юге Сахалина На юге Сахалина за два дня отстрелили трех медведей

Москва12 окт Вести.Три бурых медведя были ликвидированы за два дня в населенных пунктах Томаринского района на юге Сахалина, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию муниципального образования.

Там рассказали, что в городе Томари два хищника бродили у подстанции и на улице Строительной.

Так как они представляли опасность для людей, их пришлось отстрелить. Еще один агрессивный медведь был ликвидирован в селе Парусном говорится в сообщении

Представитель пресс-службы районной администрации пояснил, что в последнее время местные жители стали все чаще звонить в единую диспетчерскую службу из-за выхода дикого зверя в населенные пункты.

Отмечается, что с июня поступило 56 обращений. Всего, по словам собеседника агентства, с августа и по настоящее время в районе было ликвидировано 18 особей, которые представляли угрозу для населения.