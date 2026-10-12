Москва12 октВести.Три бурых медведя были ликвидированы за два дня в населенных пунктах Томаринского района на юге Сахалина, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию муниципального образования.
Там рассказали, что в городе Томари два хищника бродили у подстанции и на улице Строительной.
Так как они представляли опасность для людей, их пришлось отстрелить. Еще один агрессивный медведь был ликвидирован в селе Парусномговорится в сообщении
Представитель пресс-службы районной администрации пояснил, что в последнее время местные жители стали все чаще звонить в единую диспетчерскую службу из-за выхода дикого зверя в населенные пункты.
Отмечается, что с июня поступило 56 обращений. Всего, по словам собеседника агентства, с августа и по настоящее время в районе было ликвидировано 18 особей, которые представляли угрозу для населения.