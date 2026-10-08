В дачном массиве на Сахалине ликвидирован бурый медведь Бурый медведь ликвидирован в дачном массиве на Сахалине

Москва8 окт Вести.В дачном массиве Корсаковского района Сахалинской области ликвидирован бурый медведь. Об этом сообщает агентство лесного и охотничьего хозяйства региона.

В районе Второй Пади изъят один бурый медведь. Ранее в этом районе также были изъяты медведи, представлявшие угрозу людям. Ситуация остается на контроле говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В агентстве обратили внимание, что медведи перемещаются между селами Первая Падь и Вторая Падь, появляются на территории разных садоводческих товариществ в ночное время. Одной из главных проблем для обнаружения хищников является большая площадь обследования и смена мест появления животных.