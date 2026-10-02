В Северодвинске добыли выходившего на кладбище медведя Выходившего на кладбище медведя убили в Северодвинске

Москва2 окт Вести.Бурого медведя, который выходил на кладбище в Северодвинске, ликвидировали, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Как рассказала агентству глава ведомства Анна Шевелева, это был взрослый медведь. В работу по ликвидации хищников вовлечены все профильные службы, а также охотники и волонтеры.

Опасность в данном случае устранена благодаря слаженной работе охотников сказала Шевелева

На кладбищах, где были замечены следы пребывания хищников, организовано дежурство охотников и установлены фотоловушки. Для координации работы по оперативному регулированию численности бурого медведя при министерстве создан профильный оперативный штаб.