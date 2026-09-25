В Поморье создан оперштаб из-за участившихся выходов медведей к жилью В Архангельской области создан оперштаб из-за выхода медведей к жилью

Москва25 сен Вести.В Архангельской области создали оперативный штаб в связи активностью медведей и их выходом к населенным пунктам. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что с апреля этого года в Архангельской области зафиксировано более 80 случаев выхода бурых медведей к населенным пунктам – в четыре раза больше, чем в 2025 году.

В Поморье создан оперштаб в связи с участившимися выходами медведей к населенным пунктам. В штаб вошли представители министерства природных ресурсов и ЛПК, МЧС, УМВД по Архангельской области, администраций муниципальных образований, лесничеств, государственные охотинспекторы, инспекции по ветеринарному надзору сказано в сообщении

В правительстве добавили, что в регионе увеличен лимит добычи с 1286 особей до 1338. Кроме того, введено оперативное регулирование с привлечением охотников в случае выхода медведей к жилью. На кладбищах Архангельска и Северодвинска установлены фотоловушки и организовано дежурство специалистов. Пока следы пребывания хищников не обнаружены.