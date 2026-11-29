Москва29 нояВести.Медведя, ранее выходившего в районе полигона твердых бытовых отходов, недалеко от дачных участков в городе Тарко-Сале в ЯНАО, поймали и ликвидировали. Об этом сообщили в МКУ "ЕДДС Пуровского района", передает ТАСС.
Отмечается, что хищник находился в 120 метрах от дачных участков.
Медведь, о котором ранее предупреждали жителей, пойман и ликвидирован в районе реки Пякупурговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что житель ЯНАО получил многочисленные травмы лица в результате нападения медведя в лесной местности.