Москва22 октВести.В Архангельской области ликвидировали медведя, который растерзал мужчину в лесу несколько дней назад. Об этом сообщили в правительстве региона.
В ходе мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов привлеченный охотник добыл бурого медведя, ранее напавшего на человека вблизи поселка Пинегаговорится в сообщении правительства в мессенджере МАХ
49-летний местный житель отправился за ягодами в Пинежском районе 18 октября и пропал. С собой у него было ружье. Тело мужчины нашли через два дня.
СК проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.