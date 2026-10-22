В Архангельской области ликвидировали медведя, который растерзал мужчину в лесу В Архангельской области ликвидировали растерзавшего мужчину медведя

Москва22 окт Вести.В Архангельской области ликвидировали медведя, который растерзал мужчину в лесу несколько дней назад. Об этом сообщили в правительстве региона.

В ходе мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов привлеченный охотник добыл бурого медведя, ранее напавшего на человека вблизи поселка Пинега говорится в сообщении правительства в мессенджере МАХ

49-летний местный житель отправился за ягодами в Пинежском районе 18 октября и пропал. С собой у него было ружье. Тело мужчины нашли через два дня.

СК проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.