Москва3 ноя Вести.Жители Томской области ликвидировали медведя, задравшего насмерть 55-летнего охотника, находящегося в избе на зимовье. Об этом сообщила глава администрации Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова в беседе с агентством ТАСС.

Житель поселка Киевский Толпаровского сельского поселения недавно отправился в зимовье на несколько дней вместе с собаками. Когда охотник не вернулся вовремя, родственники забили тревогу и отправились за ним. В избе мужчины они обнаружили открытые двери, разбитые вещи и следы борьбы.

[Медведь] вернулся в поселок, где его местные жители убили. Когда вскрыли, … обнаружили останки … и [части] костюма отметила собеседница

1 ноября вблизи поселка Орехово Первомайского района Томской области 62-летний мужчина погиб, предположительно, из-за нападения медведя. Следственный комитет (СК) проводит проверку.

В начале октября сообщалось, что с весны 2026 года в результате нападений бурых медведей на людей в разных регионах России погибли более 20 человек. О том, где происходили нападения, и как спастись при встрече с медведем — в материале ИС "Вести".