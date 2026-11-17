Москва17 нояВести.В Архангельской области ликвидировали медведя, который проник в частный дом и попытался разгромить магазин в деревне Нюхча. Об этом сообщили в администрации Пинежского округа.
Отмечается, что в течение нескольких дней на месте дежурили сотрудники полиции, чтобы обеспечить безопасность жителей.
К ликвидации были привлечены местные охотники, из Карпогор и Ясного. Совместными усилиями удалось выследить зверя в лесной зоне и устранить опасностьзаявил первый заместитель главы округа Роман Фофанов
Он добавил, что хищник несколько дней подряд выходил в населенный пункт.