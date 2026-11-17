Охотники ликвидировали медведя, вышедшего в деревню в Архангельской области

Медведя, вышедшего в архангельскую деревню, ликвидировали Охотники ликвидировали медведя, вышедшего в деревню в Архангельской области

Москва17 ноя Вести.В Архангельской области ликвидировали медведя, который проник в частный дом и попытался разгромить магазин в деревне Нюхча. Об этом сообщили в администрации Пинежского округа.

Отмечается, что в течение нескольких дней на месте дежурили сотрудники полиции, чтобы обеспечить безопасность жителей.

К ликвидации были привлечены местные охотники, из Карпогор и Ясного. Совместными усилиями удалось выследить зверя в лесной зоне и устранить опасность заявил первый заместитель главы округа Роман Фофанов

Он добавил, что хищник несколько дней подряд выходил в населенный пункт.