В Поморье медведь пытался пробраться в магазин "Хомячок" В Архангельской области медведь пытался проникнуть в магазин "Хомячок"

Москва16 ноя Вести.Бурый медведь пытался проникнуть в магазин "Хомячок" в Архангельской области, а также в частный дом. Об этом сообщается в местных группах в соцсетях.

Уважаемые жители деревень Нюхча и Занюхча! В районе Хутора ходит медведь. Пытался попасть в дом к Булыгину Анатолию Егоровичу. Отогнали. Дальше направился по натоптанной тропе к магазину "Хомячок" говорится в группе "Нюхча – райский уголок"

Отмечается, что информацию о хищнике сообщили оперслужбам.

В комментариях к посту жители рассказали, что медведь проник в коридор жилого дома, где проживает мужчина, где устроил погром. После этого он направился к магазину. Хищник пытался разворотить стену, но в само помещение проникнуть не смог.