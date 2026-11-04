Медведь забрался в жилой дом в Томской области, наелся и уснул

В Томской области медведь забрался в жилой дом, наелся и уснул на диване Медведь забрался в жилой дом в Томской области, наелся и уснул

Москва4 ноя Вести.В поселке Неготка на севере Томской области медведь забрался в жилой дом, сломал холодильник, наелся и уснул на диване, сообщила РИА Новости глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

Хозяйки не было: она в отъезде. И просто медведь залез в жилой дом. Он все там вывернул, окно выставил и все разбил. Холодильник разгрыз: что-то, видно, съестное нашел. Он так там все корябал кругом. Картины снял. И во время того, как он там бегал и все дергал, даже телевизор включился. Потом, видно, перекусил и спать лег на диван рассказала Гаврилова, отметив, что этот случай произошел в конце прошлой недели

По ее словам, когда родственники хозяйки дома пришли протопить печь и накормить кошек, то услышали храп и обнаружили медведя, который спал на диване.

Ранее сообщалось, что житель Ямало-Ненецкого автономного округа получил многочисленные травмы лица в результате нападения медведя.