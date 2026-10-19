В Югре обезврежен агрессивный медведь, проникший в жилой дом пенсионерки

Агрессивный медведь забрался в жилой дом в Югре, его обезвредили В Югре обезврежен агрессивный медведь, проникший в жилой дом пенсионерки

Москва19 окт Вести.В поселке Дальний ХМАО-Югры медведь залез в жилой частный дом, где проживает пожилая женщина. Дикое животное было обезврежено, сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел в Кондинском районе области. К моменту приезда полицейских хищник уже покинул дом, нанеся тому ущерб. Позднее его обнаружили в поселке.

Для защиты граждан один из сотрудников органов внутренних дел … применил табельное оружие написано в сообщении полиции

Медведь был обезврежен, среди местного населения пострадавших нет.