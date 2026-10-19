Москва19 октВести.В поселке Дальний ХМАО-Югры медведь залез в жилой частный дом, где проживает пожилая женщина. Дикое животное было обезврежено, сообщает пресс-служба местной полиции.
Инцидент произошел в Кондинском районе области. К моменту приезда полицейских хищник уже покинул дом, нанеся тому ущерб. Позднее его обнаружили в поселке.
Для защиты граждан один из сотрудников органов внутренних дел … применил табельное оружиенаписано в сообщении полиции
Медведь был обезврежен, среди местного населения пострадавших нет.