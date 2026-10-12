Москва12 октВести.В Забайкальском селе добыт медведь, вышедший в населенный пункт, сообщили в Минприроды региона в MAX.
Инцидент произошел в Кыринском округе в селе Билютуй - медведь проник во двор частного дома и задрал двух свиней. В целях обеспечения безопасности местных жителей хищника ликвидировали.
Мобильная группа охотников провела мероприятия, в результате которых медведя добылисказано в сообщении
В Забайкальском крае выходы медведей к населенным пунктам контролируют 95 мобильных групп, в состав которых входят 330 охотников. Также организована работа 28 оперативных штабов.