В Забайкалье установили выплату в 15 тысяч рублей за добычу медведя

Жители Забайкалья получат 15 тысяч рублей за добытого медведя В Забайкалье установили выплату в 15 тысяч рублей за добычу медведя

Москва1 окт Вести.В Забайкальском крае за добычу медведя установлено вознаграждение - 15 тысяч рублей. Об этом проинформировало Министерство природных ресурсов и экологии региона на платформе MAX.

По информации на 1 октября, в Забайкалье добыли 70 медведей. Поступило свыше 100 сообщений о выходах диких зверей, причем 35 из них - прямо в населенные пункты.

Безопасность жителей - приоритет регулирования численности медведей в Забайкалье. По состоянию на 1 октября в крае добыто 70 медведей… За добычу медведя в установленном законом порядке предусмотрено вознаграждение - 15 тысяч рублей говорится в публикации

На реагирование выходят 85 мобильных групп общей численностью 275 человек – это охотоведы и охотники. Численность хищников регулируют в восьми муниципальных округах.

С 29 сентября в регионе введен режим повышенной готовности в связи с выходами медведей. Местных жителей просят пока не ходить в лес и на рыбалку, не устраивать пикники и не собирать грибы с ягодами.

При появлении медведя в населенном пункте нельзя подходить к нему или пытаться снять на фото – следует позвонить в экстренные службы по номерам 112 или 102, указав место и время.