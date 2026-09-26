Охотники Башкирии могут заработать 50 000 руб. за добычу медведя

Башкирия стала лидером по размеру выплат за добычу медведя Охотники Башкирии могут заработать 50 000 руб. за добычу медведя

Москва26 сен Вести.Республика Башкирия стала лидером среди регионов России по размеру выплат за добычу медведя. Охотники могут заработать здесь 50 000 рублей, выяснил ТАСС.

Выплата производится министерством природопользования и экологии Башкирии. Для ее получения охотнику требуется подать заявление с приложенными актом добычи дикого животного и копию разрешения на охоту.

В топ-3 исследования также вошли Краснодарский край и Республика Бурятия. На Кубани охотники могут получить 36 500 рублей, а в Бурятии – 15 000 рублей.

Ранее сообщалось, что охотники стали реже отстреливать медведей. Причинами этого называются убытки, охота перестала окупаться, утверждают сами охотники.