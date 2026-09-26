Москва26 сенВести.Республика Башкирия стала лидером среди регионов России по размеру выплат за добычу медведя. Охотники могут заработать здесь 50 000 рублей, выяснил ТАСС.
Выплата производится министерством природопользования и экологии Башкирии. Для ее получения охотнику требуется подать заявление с приложенными актом добычи дикого животного и копию разрешения на охоту.
В топ-3 исследования также вошли Краснодарский край и Республика Бурятия. На Кубани охотники могут получить 36 500 рублей, а в Бурятии – 15 000 рублей.
Ранее сообщалось, что охотники стали реже отстреливать медведей. Причинами этого называются убытки, охота перестала окупаться, утверждают сами охотники.