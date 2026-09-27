Москва27 сенВести.В Красночикойском районе Забайкальского края за прошедшие сутки ликвидировали 4 медведей, представлявших угрозу населению. Об этом сообщило региональное министерство природы.
Для оперативного реагирования в регионе сформировано 85 мобильных групп, к работе привлечено 275 охотников.
Мобильные группы ликвидировали четырех медведей … Принятые меры позволили устранить угрозу дальнейших опасных встреч жителей с хищникамиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что решения по устранению хищников направлены прежде всего на защиту жизни и здоровья людей и недопущение опасных ситуаций.
В связи с участившимися выходами диких животных граждан призвали временно воздержаться от походов в леса, в том числе не стоит ходить на рыбалку, устраивать пикники, собирать грибы и ягоды.
При появлении медведя нельзя к нему приближаться, кормить или фотографировать, также ни в коем случае нельзя подходить к медвежатам.
С начала осени в Забайкальском крае зарегистрировано около 50 сообщений о выходах медведей к окрестностям населенных пунктов, что почти в 7 раз больше показателя прошлого года.