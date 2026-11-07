Москва7 нояВести.Жители села в Читинском районе Забайкалья обнаружили следы крупного медведя возле домов, на место выехали охотники и охотоведы. Об этом сообщили в региональном Минприроды.
В Смоленке мобильная группа проводит патрулирование территории из-за обнаружения следов медведя. Охотоведы и охотники обследуют населенный пункт и прилегающую местность. Особое внимание специалисты уделяют району улиц Луговой и Летней, где были обнаружены следыговорится в сообщении
Сейчас специалисты устанавливают возможные пути передвижения хищника.
Жителям рекомендовали избегать прогулок вблизи леса, не оставлять детей без присмотра и не пытаться самостоятельно искать животное.