Москва16 октВести.Мобильная группа охотников устранила угрозу для жителей Хилка, сообщает Минприроды Забайкалья в мессенджере MAX.
В ведомстве подчеркнули, что хищник неоднократно появлялся вблизи жилых домов, заходил на приусадебные участки и представлял угрозу для безопасности населения.
Мобильная группа, в которую входят охотовед и охотники, организовала патрулирование территории.
В результате проведенных мероприятий медведь был обнаружен и добыт в рамках регулирования численности охотничьих ресурсовговорится в публикации
Отмечается, что специалисты отслеживали перемещения дикого животного в течение трех суток.
Ранее сообщалось, что в Бурятии за четыре дня ликвидировали 28 медведей.