В Забайкалье ликвидировали медведя, представлявшего угрозу для жителей Хилка

Охотники спасли жителей забайкальского Хилка от угрожавшего им медведя В Забайкалье ликвидировали медведя, представлявшего угрозу для жителей Хилка

Москва16 окт Вести.Мобильная группа охотников устранила угрозу для жителей Хилка, сообщает Минприроды Забайкалья в мессенджере MAX.

В ведомстве подчеркнули, что хищник неоднократно появлялся вблизи жилых домов, заходил на приусадебные участки и представлял угрозу для безопасности населения.

Мобильная группа, в которую входят охотовед и охотники, организовала патрулирование территории.

В результате проведенных мероприятий медведь был обнаружен и добыт в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов говорится в публикации

Отмечается, что специалисты отслеживали перемещения дикого животного в течение трех суток.

Ранее сообщалось, что в Бурятии за четыре дня ликвидировали 28 медведей.