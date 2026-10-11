Остановившийся из-за медведя на дороге в ХМАО грузовик был атакован хищником

В ХМАО медведь атаковал грузовой автомобиль Остановившийся из-за медведя на дороге в ХМАО грузовик был атакован хищником

Москва11 окт Вести.В Кондинском районе ХМАО произошло нападение медведя на грузовой автомобиль МАЗ. Об этом сообщает 360.

По опубликованной информации источника, изначально дикое животное игралось с лежавшим дорожным знаком. После этого оно переключилось на остановившийся тяжелогруз.

Медведь быстро подбежал к автомобилю, встал на задние лапы во весь рост и начал скрести по авто. Параллельно ему удалось раскачать МАЗ.

Затем хищник начал делать то же самое и с колесом МАЗа. О пострадавших в результате этого инцидента данных нет.