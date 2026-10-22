Москва22 октВести.В Югре медведица трое суток не отходила от медвежонка, погибшего после наезда автомобиля, и не подпускала к нему людей. Об этом сообщили в региональном Природнадзоре.
В ведомстве отметили, что история потрясла даже опытных инспекторов.
Фиксация гибели медвежонка осложнилась тем, что его мать – медведица – в течение трех суток не отходила от погибшего детеныша и никого не подпускала к нему. Не смирившись с потерей, она снова и снова пыталась оттащить сбитого медвежонка подальше от дорогиговорится в сообщении
Специалисты предположили, что медведи вышли на трассу из-за остатков пищи, которую оставляют проезжающие водители.