Медведица три дня не отходила от медвежонка, насмерть сбитого машиной в ХМАО Медведица трое суток охраняла медвежонка, погибшего на трассе в ХМАО

Москва22 окт Вести.В Югре медведица трое суток не отходила от медвежонка, погибшего после наезда автомобиля, и не подпускала к нему людей. Об этом сообщили в региональном Природнадзоре.

В ведомстве отметили, что история потрясла даже опытных инспекторов.

Фиксация гибели медвежонка осложнилась тем, что его мать – медведица – в течение трех суток не отходила от погибшего детеныша и никого не подпускала к нему. Не смирившись с потерей, она снова и снова пыталась оттащить сбитого медвежонка подальше от дороги говорится в сообщении

Специалисты предположили, что медведи вышли на трассу из-за остатков пищи, которую оставляют проезжающие водители.