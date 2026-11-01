Погода помешала МЧС забрать из тайги напарника убитого медведем охотника Вертолет не вылетел в тайгу к напарнику убитого медведем охотника из-за погоды

Москва1 ноя Вести.В воскресенье, 1 ноября, вертолет МЧС так и не вылетел в тайгу Курагинского округа Красноярского края – туда, где медведь убил охотника и где ждет эвакуации его напарник. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ГУ МЧС РФ по региону.

По информации источника, сегодня сотрудники МЧС не полетят: погода нелетная. Вертолет держат в ежедневной готовности - все зависит от погодных условий.

Сегодня не полетят сотрудники МЧС России из-за нелетной погоды. Вертолет находится в ежедневной готовности, все зависит от погоды цитирует слова источника РИА Новости

В СУ СК РФ по Красноярскому краю рассказали, что двое охотников промышляли в тайге Курагинского округа, в 160 километрах от ближайшего населенного пункта - села Черемшанка. 28 октября медведь убил самого опытного из них. Второй мужчина связался с родственниками по спутниковой связи и попросил помощи - сейчас он один находится в небольшой избушке и ждет эвакуации.