В "ЛизаАлерт" объяснили, почему часть поисков Усольцевых не удалось осуществить "ЛизаАлерт": часть поисков Усольцевых не состоялась из-за активности медведей

Москва22 окт Вести.Не все запланированные мероприятия по поискам пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых удалось осуществить, причиной стала активность медведей в той местности. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Сейчас в связи с такой чрезмерной активностью медведей многие процедуры, которые там планировались, не произошли. Однако при этом системная работа все равно продолжается отметил Сергеев

Красноярский край, где осенью 2025 года во время турпохода пропали супруги Усольцевы и их 5-летняя дочь, является одним из регионов с наибольшей активностью лесных хищников. В текущем сезоне при нападении медведей там погибли по меньшей мере 7 человек.

Аналогичную версию рассматривали и по отношении к пропавшим, однако каких-либо следов в ходе регулярных поисков найти так и не удалось. При этом несчастный случай остается приоритетным для следствия, но криминал и побег из страны правоохранители все еще не исключают.