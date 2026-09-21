Москва21 сен Вести.Результаты поисков пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых могут появиться осенью, считает руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт. По ее словам, необходимые для обнаружения каких-либо следов условия создает выпавшая листва и отсутствие густой травы, передает РИА Новости.

Летом - своя специфика поиска в том месте. Зимой мешал снег. Мы помним, что поиски начинались, и снег выпал, погода была очень плохая, очень сложно было проходить территорию, осматривать ее. Тем более там местность очень тяжелая… Осенью местами проще, потому что где-то листва упала, где-то трава ляжет, и можно с воздуха посмотреть приводит агентство слова специалиста

Ранее она заявила, что шансы найти семью все еще есть, однако стоит сменить тактику поисков, которые могут возобновиться в конце сентября.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Возбуждено уголовное дело. Основной версией правоохранители считают несчастный случай, также рассматривались криминал и побег из страны.