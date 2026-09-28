Москва28 сен Вести.Следователи восстановили поминутную картину событий, которые предшествовали исчезновению семьи Усольцевых под Красноярском.

Как рассказали ТАСС в региональном главке Следственного комитета, данные восстановлены, в том числе, на основе допроса свидетелей.

Допрошено около 150 свидетелей из числа родственников, близких, соседей, коллег, жителей поселка Кутурчин, случайных свидетелей сообщили в ведомстве

В рамках расследования проведены молекулярно-генетические, биологические и компьютерно-технические экспертизы. На территории Кутурчинского Белогорья обследовано около 40 кв. км местности, а также все обнаруженные в лесу вещи, однако генотипов членов семьи Усольцевых на местности не обнаружено.

Ранее сообщалось, что следователи все еще рассматривает криминальную версию исчезновения семьи, однако приоритетной считается - несчастный случай.