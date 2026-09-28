За год проведено 11 поисковых операций на месте пропажи семьи Усольцевых Свыше 10 поисковых операций на месте пропажи Усольцевых прошли за год

Москва28 сен Вести.Поиски пропавшей год назад в горной тайге под Красноярском семьи Усольцевых проводились 11 раз, передает ТАСС ссылаясь на данные правоохранительных органов и экстренных служб.

После пропажи семьи начались самые масштабные в истории Красноярского края поиски. В них участвовали более 1,5 тыс. человек. 18 октября и 24 октября 2025 года поиски проводило ГКУ "Спасатель". До конца 2025 года поиски были проведены в средине ноября. Первые в 2026 году поиски состоялись 30-31 января. Затем возобновлялись в апреле и дважды в мае. С 4 по 9 июня были проведены поиски, в которых были задействовано около 80 человек. Затем возобновлялись еще дважды - 17-21 июня и 10-12 июля.

Поиски не приносят результатов. Сейчас в правоохранительных и экстренных службах не сообщают, когда они могут возобновиться говорится в сообщении

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в 28 сентября 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.