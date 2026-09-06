Более 120 человек допросили в рамках поисков Усольцевых в Красноярском крае

Более 120 человек допросили в попытках найти пропавшую семью Усольцевых Более 120 человек допросили в рамках поисков Усольцевых в Красноярском крае

Москва6 сен Вести.В поисках пропавшей семьи Усольцевых сотрудники правоохранительных органов допросили более 120 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

Допрошено более 120 человек цитирует прокуратуру агентство

Усольцевых ищут уже почти год. 28 сентября 2025 года Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью пошли в поход к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и пропали.

По последним данным, СК не планирует возобновлять поиски. При этом расследование дела об исчезновении трех человек продолжается.