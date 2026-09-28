За год поисков Усольцевых было предложено 7 версий исчезновения семьи

Год поисков Усольцевых: убийство, уход в секту и другие версии пропажи семьи За год поисков Усольцевых было предложено 7 версий исчезновения семьи

Москва28 сен Вести.За год поисков семьи Усольцевых, пропавших 28 сентября 2025 года во время турпохода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, экспертами было предложено семь версий их исчезновения, передает ТАСС.

Среди них – уход в секту, похищение, убийство, нападение медведей и некоторые другие, но основной версией на данный момент остается несчастный случай.

По данным главка СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, первоначально рассматривалось три версии: несчастный случай, побег и криминальная версия, но последние две следствие отмело, поскольку они не нашли подтверждения.

Не были обнаружены и следы нападения на пропавшую семью злоумышленников: специалисты предполагали, что это могли быть золотодобытчики или браконьеры.

К криминальной версии эксперты в СМИ относили версию о том, что Усольцевых могли убить недалеко от Кутурчинского Белогорья и закопать в известняке говорится в сообщении

Кроме того, сразу после пропажи Усольцевых участники поисков предполагали, что на них могли напасть медведи, или же они могли чем-то отравиться и погибнуть.

Рассматривались также версии о похищении семьи и о том, что супруги с малолетней дочерью ушли в секту и остались жить в тайге.

При этом на данный момент основная версия следствия – несчастный случай. Предполагается, что Усольцевы могли заблудиться, провалиться в пещеру, ущелье, или кому-то из них могло стать плохо, а остальные запаниковали.

Однако родственники семьи и некоторые эксперты с этой версией не согласны. Они обращают внимание на то, что при столь тщательном поиске до сих пор не обнаружено каких-либо следов Ирины, Сергея Усольцевых и их маленькой дочки.

Поиски этой семьи уже признаны самыми масштабными в Красноярском крае: их искали больше полутора тысяч человек.