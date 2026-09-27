Дело о пропаже Усольцевых закроют, если они не стали жертвами преступления

Названы условия прекращения следствия по делу о пропаже Усольцевых Дело о пропаже Усольцевых закроют, если они не стали жертвами преступления

Москва27 сен Вести.Уголовное дело об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае может быть прекращено, если будет установлено, что они не стали жертвами преступления, сообщил ТАСС адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко.

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. После их исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски оказались безрезультатными. В числе версий, которые отрабатывали следователи, несчастный случай, криминал, побег, эксперты предполагали, что на них напали дикие животные.

Прекращено такое дело может быть только в том случае, если будет достоверно установлено, что пропажей людей стало не преступление сообщил адвокат

По его словам, предельных сроков расследования подобных уголовных дел нет.