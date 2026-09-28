СК не исключает криминальную версию исчезновения Усольцевых под Красноярском СК все еще рассматривает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых

Москва28 сен Вести.Следственный комитет РФ все еще рассматривает криминальную версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

При этом отмечается, что основной версией остается несчастный случай.

На данный момент следствие рассматривает несколько версий, не исключая криминальную, однако приоритетной остается – несчастный случай говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в СК исключили версию об отъезде Усольцевых за границу. По данным ведомства, пеший поход из поселка Кутурчин был запланирован и согласован с другими членами семьи и что нет ни одного доказательства, которое говорило бы в пользу версии об умышленном исчезновении.