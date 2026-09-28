Москва28 сен Вести.В поисково-спасательном-отряде "Лиза Алерт" считают, что исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае – несчастный случай. Об этом пишет "Абзац".

За время поисков пешие и авиационные группы зафиксировали более 15 тысяч километров маршрутов, а беспилотники сделали свыше 90 тысяч снимков местности. Отряд всегда и до сих пор считает, что произошедшее – несчастный случай цитирует собеседника издание

Как отмечают координаторы отряда, даже с большим количеством людей не получится сделать каждый метр тайги одинаково доступным для внимательного обследования. На результат миссии повлияли непредсказуемый характер горного маршрута и время, прошедшее с момента исчезновения семьи.