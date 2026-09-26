Семья Усольцевых могла спрятаться от непогоды в пещере, куда не дошли поисковики

Эксперт: Усольцевы находятся в такой местности, до которой сложно добраться Семья Усольцевых могла спрятаться от непогоды в пещере, куда не дошли поисковики

Москва26 сен Вести.Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края осенью 2025 года, могла укрыться в пещере или ущелье, которые не были обследованы поисковиками. Об сообщил РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации "ПримПоиск" Кристина Вульферт.

Может быть, они находятся в такой местности, до которой сложно добраться. Потому что бывают случаи, когда ты приходишь на сложную местность и думаешь, что там человека не может быть, и эта территория отодвигается на второй план отметила Вульферт

По ее мнению, Усольцевы могли спрятаться от непогоды в труднодоступном месте, где есть камни и скалы. В такой местности вполне можно не заметить провалившегося человека.

Ранее сообщалось, что друг Усольцевых не сомневается в гибели пропавшей семьи.