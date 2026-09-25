Друг Усольцевых не сомневается в гибели пропавшей семьи Дегтерев: пропавшую семью Усольцевых никогда не найдут

Москва25 сен Вести.Семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края осенью 2025 года, никогда не найдут. Такую уверенность выразил в беседе с aif.ru друг отца семейства Валентин Дегтерев.

Вероятно, Усольцевых вообще никогда уже не найдут. Эта история так и останется загадкой. Я придерживаюсь мнения, что произошло убийство, возможно, и нападение диких зверей, не исключено, что и кто-то из родственников причастен к их пропаже. Но я не сомневаюсь в том, что они уже мертвы… Время упущено, нужно просто поставить точку в этой истории сказал Дегтерев

Супруги Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Возбуждено уголовное дело. Основной версией правоохранители считают несчастный случай, также рассматривались криминал и побег из страны.

Источники в правоохранительных органах заявляли, что поиски Усольцевых могут возобновиться в 20-х числах сентября.