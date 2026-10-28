Москва28 октВести.Белый медведь напал на человека на Таймыре – на севере Красноярского края, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Там уточнили, что пострадавший – дорожный рабочий.

Мужчина получил скальпированную рану головы, а также ранения лопатки и кистей обеих рук

говорится в сообщении

Состояние здоровья пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Собеседник агентства уточнил, что нападение произошло вне населенного пункта и не на территории предприятия.

Ранее сообщалось, что в поселке Диксон были замечены белые медведи. Их от населенного пункта отгоняет специальный "медвежий патруль", поскольку стрелять в краснокнижного хищника запрещено.