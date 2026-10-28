На севере Красноярского края на дорожного рабочего напал белый медведь

Белый медведь напал на дорожного рабочего на Таймыре На севере Красноярского края на дорожного рабочего напал белый медведь

Москва28 окт Вести.Белый медведь напал на человека на Таймыре – на севере Красноярского края, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Там уточнили, что пострадавший – дорожный рабочий.

Мужчина получил скальпированную рану головы, а также ранения лопатки и кистей обеих рук говорится в сообщении

Состояние здоровья пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Собеседник агентства уточнил, что нападение произошло вне населенного пункта и не на территории предприятия.

Ранее сообщалось, что в поселке Диксон были замечены белые медведи. Их от населенного пункта отгоняет специальный "медвежий патруль", поскольку стрелять в краснокнижного хищника запрещено.