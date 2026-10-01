В поселке Диксон медведь подошел к библиотеке, но его отпугнули

Медведь наведался к библиотеке в поселке Диксон В поселке Диксон медведь подошел к библиотеке, но его отпугнули

Москва1 окт Вести.На севере Красноярского края отгоняют белого медведя от поселка Диксон. На днях он был замечен у местной библиотеки, передает ТАСС.

В администрации Таймырского округа рассказали, что с животным работает специальный "медвежий патруль", в который входят полицейские и пограничники. Их задача – осторожно сопроводить животное за пределы городского поселения, не причинив ему вреда.

Медведь выходил накануне к библиотеке в поселке Диксон, но его удалось отпугнуть говорится в сообщении

Сегодня, 1 октября, на территории поселка его пока не видели.

В администрации уточнили, что хищника отпугивают с помощью выстрелов, но стрелять в него нельзя: белый медведь занесен в международную Красную книгу и Красную книгу России.