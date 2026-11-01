На Таймыре напавшего на мужчину медведя поймают и отправят в зоопарк или приют

В зоопарк увезут белого медведя, напавшего на мужчину на Таймыре На Таймыре напавшего на мужчину медведя поймают и отправят в зоопарк или приют

Москва1 ноя Вести.В зоопарк или приют отправят белого медведя, который напал на дорожного рабочего на Таймыре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

"Медвежий патруль" из Москвы сегодня должен прибыть, его планируют изъять из естественной среды сообщил собеседник агентству

При этом он уточнил, что убивать хищника не хотят. Обычно в таких случаях животное отправляют в приют либо зоопарк.

Ранее сообщалось, что в результате нападения белого медведя рабочий получил скальпированную рану головы, ранения лопатки и кистей обеих рук.