Медведь замечен в парке в Кызыле Медведя заметили в Национальном ПКиО Тывы в Кызыле

Москва5 окт Вести.В Национальном парке культуры и отдыха Республики Тыва в Кызыле замечен медведь, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД России в мессенджере МАХ.

По предварительной информации, дикое животное вышло в зону отдыха горожан. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и специалисты Службы по охране и использованию животного мира (охотнадзора) Республики Тыва. Правоохранители совместно с егерями проводят комплекс мероприятий по поиску и безопасному выдворению медведя за пределы населенного пункта. Ведется постоянный мониторинг ситуации написали в пресс-службе

Там также попросили жителей и гостей города не посещать парк до особого распоряжения, при обнаружении животного не пытаться снять его на фото и видео и незамедлительно сообщать в экстренные службы по номеру 112.