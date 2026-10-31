Москва31 октВести.В Кызыле правоохранители проверяют сведения о медведе на правом берегу города. Об этом сообщило ГУ МВД России по Республике Тыва в Telegram.
Сообщение от очевидцев о том, что в этом районе находится медведь, поступило в УМВД РФ по Кызылу днем в субботу, 31 октября. Сейчас информацию проверяют сотрудники полиции вместе с охотнадзором.
Полицейские проверяют информацию, поступившую от очевидцев о перемещении медведя на правом берегу. Сегодня днем в УМВД России по г. Кызылу поступила информация от очевидцев, о нахождении в указанном районе медведяговорится в публикации
Задействованы три машины и квадрокоптер.
Горожан призывают не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности.