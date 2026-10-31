Полиция и охотнадзор проверяют данные о медведе на правом берегу Кызыла

В Кызыле полицейские и охотнадзор ищут медведя на правом берегу Полиция и охотнадзор проверяют данные о медведе на правом берегу Кызыла

Москва31 окт Вести.В Кызыле правоохранители проверяют сведения о медведе на правом берегу города. Об этом сообщило ГУ МВД России по Республике Тыва в Telegram.

Сообщение от очевидцев о том, что в этом районе находится медведь, поступило в УМВД РФ по Кызылу днем в субботу, 31 октября. Сейчас информацию проверяют сотрудники полиции вместе с охотнадзором.

Полицейские проверяют информацию, поступившую от очевидцев о перемещении медведя на правом берегу. Сегодня днем в УМВД России по г. Кызылу поступила информация от очевидцев, о нахождении в указанном районе медведя говорится в публикации

Задействованы три машины и квадрокоптер.

Горожан призывают не терять бдительность и соблюдать меры предосторожности.