Москва7 октВести.В городе Кызыле Республики Тыва провели проверку информации о появлении вблизи местной школы-интерната медведя. Сведения не были подтверждены, сообщил Государственный комитет по охране объектов животного мира РТ.
Информация не подтвердиласьсказано в сообщении
Ранее сообщалось, что 7 октября в районе Кызылской школы-интерната был замечен медведь. По словам очевидцев, хищник находился в близлежащей реке.
В предыдущий раз в Кызыле медведь выходил к людям 5 октября. Он был ликвидирован в целях безопасности местного населения.