В Республике Тыва не подтвердили выход медведя к зданию школы-интерната

В Туве опровергли появление медведя возле школы-интерната В Республике Тыва не подтвердили выход медведя к зданию школы-интерната

Москва7 окт Вести.В городе Кызыле Республики Тыва провели проверку информации о появлении вблизи местной школы-интерната медведя. Сведения не были подтверждены, сообщил Государственный комитет по охране объектов животного мира РТ.

Информация не подтвердилась сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что 7 октября в районе Кызылской школы-интерната был замечен медведь. По словам очевидцев, хищник находился в близлежащей реке.

В предыдущий раз в Кызыле медведь выходил к людям 5 октября. Он был ликвидирован в целях безопасности местного населения.