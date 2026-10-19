В Туве уроки второй смены сократили до 30 минут из-за медведей В школах Кызыла сократили уроки второй смены из-за медведей

Москва19 окт Вести.В школах Кызыла до 30 минут сократили уроки второй смены из-за возможного выхода медведей в черту города. Об этом сообщили в Госкомохотнадзоре Тувы.

В ведомстве отметили, что нововведения действуют с 15 октября.

С 15 октября 5, 6 и 7 уроки второй смены сокращены до 30 минут. Также со 2 четверти все уроки второй смены будут сокращены до 30 минут говорится в сообщении

Также отменены дополнительные занятия у учащихся.

В Туве введен режим повышенной готовности из-за выхода медведей. Запрещены массовые культурные, спортивные, школьные и детские мероприятия в лесной зоне и на прилегающих территориях. Родителям рекомендовано сопровождать детей в школу, введен комендантский час для проживающих рядом с лесом жителей.