В одном из районов республики Алтай продлили ограничения из-за медведей Ограничения из-за медведей продлили в одном из районов Алтая

Москва20 ноя Вести.В Турочакском районе республики Алтай до 30 декабря продлили режим повышенной готовности из-за угрозы нападения медведей. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

По решению Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС от 20 ноября 2026 года режим повышенной готовности продлен с 20 ноября по 30 декабря 2026 года — из-за угрозы нападения медведей говорится в сообщении

Так, с 21.00 до 08.00 жителям запрещается находиться вне жилья и объектов социальной инфраструктуры без служебной необходимости. Кроме того, первая смена в школах будет начинаться в 08.45, а вторая – в 14.00, длительность уроков – 35 минут.

Также жителей призвали не оставлять отходы и остатки пищи на территории участков или в местах, доступных для зверей.