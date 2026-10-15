В Туве отменяются занятия в школах из-за возможных выходов медведей к людям

В школах Тувы сокращают уроки из-за возможных выходов медведей к людям В Туве отменяются занятия в школах из-за возможных выходов медведей к людям

Москва15 окт Вести.Из-за угрозы выходов медведей в школах Кызыла, столицы Тувы, сокращают уроки для второй смены и отменяют дополнительные занятия для детей. Об этом сообщает Госкомохотнадзор Тувы.

Кызыльские школы вводят изменения в расписание звонков учащихся второй смены из-за возможных выходов медведей в черте столицы. Так, с 15 октября 5, 6 и 7 уроки второй смены сокращены до 30 минут отметила пресс-служба Госкомохотнадзора в мессенджере МАХ

Как уточняется, сейчас в 13 районах республики введен режим повышенной готовности из-за выхода медведей. Родителям рекомендуется сопровождать детей до школы и обратно.