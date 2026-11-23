Москва23 нояВести.Жителей Тувы призывают соблюдать меры безопасности в связи с выходом к населенным пунктам медведей, они действуют до конца ноября, сообщается в MAX-канале МЧС республики.
В Туве до 30 ноября усилены меры безопасности в связи с участившимися случаями выхода медведей к населенным пунктамговорится в сообщении ведомства
Жителей призывают воздержаться от выездов на природу. Запрещено нахождение в темное время суток, исключено нахождение детей на улице в "комендантский час" без сопровождения взрослых.