Власти Тувы предупредили, что медведи будут представлять опасность до декабря Активность медведей в Туве не снижается, констатировали власти республики

Москва27 окт Вести.Активность медведей в Республике Тыва не снижается, число сообщений от жителей о хищниках вблизи населенных пунктов растет, заявил глава Государственного комитета по охране объектов животного мира республики Артыш Салчак в своем докладе на еженедельном аппаратном совещании.

В течение всего ноября медведи будут представлять наибольшую опасность для человека и домашнего скота подчеркнул Салчак, слова которого приводятся на официальном портале республики

По его словам, охотоведы предполагают, что опасность сохранится минимум до декабря, пока не наступят сильные морозы, а в тайге не ляжет снег.

За минувшую неделю было зафиксировано 56 обращений от населения о приближении медведей в ряде районов, а также в Кызыле. Два случая в республиканской столице не подтвердились: в одном люди приняли за медведя крупную собаку, в другом – лошадь. В 25 случаях хищники были ликвидированы.

Помимо прямых угроз, связанных с опасностью нападений медведей, возникла и косвенная опасность – риск заражения трихинеллезом. Возбудитель этого заболевания был обнаружен при исследовании мяса добытого хищника в лаборатории 20 октября. В охотничьем угодье общего пользования Пий-Хемского района, где был добыт зараженный медведь, введен карантин на год.

В Туве до 30 ноября действует распоряжение главы республики о запрете на посещение лесных массивов и прилегающих к ним территорий. Запрещено нахождение несовершеннолетних детей на улице в темное время суток без взрослых. Также запрещены спортивные мероприятия и массовые события на природе. В 13 муниципальных образованиях продолжает действовать режим повышенной готовности местного уровня.

Для защиты населения в районах работают 89 бригад, в которые входят более 500 охотников.