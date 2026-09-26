Москва26 сенВести.В Туве шаманы проводят камлания, чтобы остановить выход медведей из тайги. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на верховного шамана России, главу кызыльской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол. По его мнению, выходить к населенным пунктам медведей заставляет голод.
Кедровых орехов нет, и ягоды нет, поэтому голодны медведи. Поэтому они и выходят к людям… Шаманы камлания делают, но голод медведей - чем их насытить?приводятся слова шамана
В сентябре в 11 районах Республики Тыва был введен режим повышенной готовности и объявлен комендантский час в селах, находящихся рядом с лесной зоной. Созданы дежурные группы охотников для реагирования. По поручению главы региона Владислава Ховалыг, организованы круглосуточные дежурства мобильных бригад.
В результате нападения медведя в Туве погиб тренер по хоккею Александр Кузьменко. Хищник напал на него в Тоджинском районе. Возбуждено уголовное дело.
По данным профильных ведомств, медведи стали чаще выходить в населенные пункты Сибири и Дальнего Востока из-за нехватки пропитания в тайге и лесных пожаров.