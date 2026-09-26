В Туве шаманы начали проводить камлания из-за выхода медведей к людям Тувинские шаманы проводят обряды, чтобы остановить выход медведей к людям

Москва26 сен Вести.В Туве шаманы проводят камлания, чтобы остановить выход медведей из тайги. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на верховного шамана России, главу кызыльской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол. По его мнению, выходить к населенным пунктам медведей заставляет голод.

Кедровых орехов нет, и ягоды нет, поэтому голодны медведи. Поэтому они и выходят к людям… Шаманы камлания делают, но голод медведей - чем их насытить? приводятся слова шамана

В сентябре в 11 районах Республики Тыва был введен режим повышенной готовности и объявлен комендантский час в селах, находящихся рядом с лесной зоной. Созданы дежурные группы охотников для реагирования. По поручению главы региона Владислава Ховалыг, организованы круглосуточные дежурства мобильных бригад.

В результате нападения медведя в Туве погиб тренер по хоккею Александр Кузьменко. Хищник напал на него в Тоджинском районе. Возбуждено уголовное дело.

По данным профильных ведомств, медведи стали чаще выходить в населенные пункты Сибири и Дальнего Востока из-за нехватки пропитания в тайге и лесных пожаров.