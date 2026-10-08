Эксперт рассказал, почему медведи в Сибири выходят к людям

Эксперт: медведи-каннибалы изгоняют молодых сородичей, и те идут к людям Эксперт рассказал, почему медведи в Сибири выходят к людям

Москва8 окт Вести.Массовый выход медведей к населенным пунктам в Сибири вызван борьбой за выживание внутри популяции. Об этом ТАСС сообщил руководитель Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак.

По его словам, к людям выходят молодые особи, которых из тайги выгоняют крупные сородичи-каннибалы.

К населенным пунктам выходят в основном молодые, некрупные медведи. Именно они уходят из тайги. Это еще связано с тем, что их там преследуют крупные самцы. У медведей развит каннибализм отметил эксперт

По его мнению, в голодные годы взрослые самцы начинают охотиться на сородичей, вытесняя молодых особей на окраины поселений. С помощью каннибализма медведи регулируют свою численность. Других естественных врагов у них в Сибири нет.