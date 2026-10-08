Москва8 октВести.Массовый выход медведей к населенным пунктам в Сибири вызван борьбой за выживание внутри популяции. Об этом ТАСС сообщил руководитель Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак.
По его словам, к людям выходят молодые особи, которых из тайги выгоняют крупные сородичи-каннибалы.
К населенным пунктам выходят в основном молодые, некрупные медведи. Именно они уходят из тайги. Это еще связано с тем, что их там преследуют крупные самцы. У медведей развит каннибализмотметил эксперт
По его мнению, в голодные годы взрослые самцы начинают охотиться на сородичей, вытесняя молодых особей на окраины поселений. С помощью каннибализма медведи регулируют свою численность. Других естественных врагов у них в Сибири нет.