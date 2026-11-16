Минприроды: снижать численность медведей нужно, если есть угроза жизни человека Керимов: численность медведей необходимо снижать, если они угрожают жизни людей

Москва16 ноя Вести.Основными причинами участившихся выходов медведей к людям стали нехватка естественных кормов, посещение человеком мест обитания животных и доступ хищников к пищевым отходам. Об этом в интервью KP.RU заявил замглавы Минприроды России Мурад Керимов.

По его словам, особую опасность представляют так называемые синантропные медведи, которые привыкают питаться на свалках или получать еду от людей. Такие животные перестают бояться человека и могут начать требовать у него пищу. Поэтому подкармливать диких зверей категорически запрещено.

С начала года зарегистрировано свыше 12 тысяч сообщений о выходах бурых медведей к людям. Произошло 87 нападений хищников, 36 человек погибли. В прошлом году был 41 случай нападений, шесть из них с летальным исходом. В целом же ежегодно фиксируется порядка 20 нападений на людей подчеркнул Керимов

Замглавы Минприроды отметил, что регулирование численности медведей допускается прежде всего при угрозе жизни и здоровью людей.

Главным основанием для регулирования численности медведя является угроза жизни и здоровью людей, то есть это животные, которые проявляют признаки агрессии. Простое появление медведя рядом с населенным пунктом не означает его отстрел. Многих особей можно просто отпугнуть. Но если медведь нападает на человека, то такой хищник ликвидируется сказал он

Кроме того, по словам Керимова, регулирование возможно при угрозе распространения заболеваний или нанесения ущерба животному миру и среде обитания. Речи о массовом уничтожении регионами животных без разбора не идет, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минприроды РФ установило норматив для регуляции численности медведей в 30% – столько медведей можно изымать из дикой природы в каждом регионе.