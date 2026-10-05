Зоолог назвал единственный способ по регулированию численности медведей в России Зоолог Кречмар: отстрел – единственный способ повлиять на ситуацию с медведями

Москва5 окт Вести.Отстрел медведей на сегодняшний день является единственным способом регулирования численности медведей в России и снижения числа нападений на людей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил зоолог, охотовед Михаил Кречмар.

По его словам, для сохранения стабильной популяции выдаются лицензии для отстрела медведей, которые в России не выполняются даже на треть.

Сейчас отстрел – единственный способ как-то воздействовать на ситуацию. Потому что для того, чтобы популяция была стабильной, выдаются лимиты на использование в охотничьих целях медведей. Выдаются где-то сто лицензий на медведя. Это лимит. Выдается он с расчетом, чтобы популяция или была стабильной, или незначительно росла. У нас по стране в целом выполняют 27% от этого лимита, то есть 73% уходят в рост популяции объяснил специалист

Ранее в Минприроды предложили ввести базовые нормативы численности бурых медведей для каждой отдельной территории в России.