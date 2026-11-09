Биолог оценил эффективность отмены лимитов на добычу медведей Биолог Кузенков: отмена лимитов на добычу не решит проблемы с медведями

Москва9 ноя Вести.Отмена ежегодных лимитов добычи бурого медведя не решит проблему с нападениями хищников. Такое мнение ИС "Вести" высказал биолог-охотовед Валерий Кузенков.

Ранее Министерство природных ресурсов России подписало приказ о снятии лимитов на добычу бурого медведя, документ направлен в Минюст для государственной регистрации.

Вывод добычи медведя из лимита ничего не решил. Охотники не выбирают эти лицензии, медведь им не интересен - это первое. Во-вторых, огромная бюрократия. А самая большая проблема - некому охотиться. Старики-охотники уходят, а молодежь в охоту не идет, она им неинтересна. И чтобы ситуацию вывести из того, что произошло, надо воссоздавать российскую охоту, воссоздавать охотхозяйственную отрасль, поднимать профессию биолога-охотоведа, профессию егеря. Это большая государственная работа по линии правительства полагает эксперт

Кузенков подчеркивает: чтобы предотвратить частные нападения медведей на людей, следует снизить численность хищников.

Емкость охотничьих угодий бурыми медведями сегодня во многих регионах переполнена. И они идут в поисках территории для жизни. Медведи потеряли страх перед человеком, который в них ранее был заложен. На медведей охотились всегда. А сейчас медведи приходят к свалкам СНТ и привыкают к запаху человека, а потом и нападают на людей возле этих же поселков добавил он

Ранее в Красноярском крае более 500 охотников получили премию в размере 36,5 тыс. рублей за убитых медведей.