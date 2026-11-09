Москва9 ноя Вести.В ряде российских регионов выросла численность хищников. Причем речь идет не только о медведях, но также о волках и шакалах. Об этом ИС "Вести" рассказал биолог-охотовед Валерий Кузенков.

Он отметил, что охотников в России становится все меньше и меньше.

И численность хищников растет, и не только медведя. У нас выросла численность шакалов, которые дошли уже до Вологодской области, до Пермской области. Такого никогда за столетие не было. У нас растет численность волка, а также енотовидной собаки. Потому что на них никто не охотится, они никому не интересны заявил он

По его словам, их нельзя побороть, кроме как изымая из популяции.

В целом, указал эксперт, в России следует подымать уровень охотхозяйственной деятельности, а охотникам выплачивать премиальные.