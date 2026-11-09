Москва9 нояВести.В Красноярском крае более 500 охотников получили премию в размере 36,5 тыс. рублей за убитых медведей. Об этом сообщил начальник отдела госконтроля и надзора в области животного мира Министерства природных ресурсов и лесного комплекса региона Николай Мальцев в комментарии ТАСС.
На настоящий момент в Красноярском крае более 760 человек обратились за этой выплатой. Более 500 человек эти выплаты уже получилиуточнил он
Согласно подсчетам агентства, в России от нападения медведей в 2026 году погибли не менее 32 человек. Наибольшее число жертв в Красноярском крае — 9.