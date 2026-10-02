Зоолог раскрыл, какие звери, кроме медведей, стали чаще нападать на людей Зоолог Кречмар: медведи, тигры и волки стали чаще нападать на людей

Москва2 окт Вести.На юге Дальнего Востока начинает наглеть тигр, в России растет популяция волков и медведей – все они потенциально опасны для людей. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

Он ответил на вопрос журналиста, какие звери стали чаще выходить к людям и нападать на них.

Для людей опасность представляют медведи, тигр, который в общем-то, потихонечку начинает на юге Дальнего Востока наглеть, а то и не потихонечку. Волки. Популяция волков находится пока в стабильной численности, но она для нас уже, в общем-то, не очень желательна отметил Кречмар

Зоолог подчеркнул, что волк очень хорошо плодится – за год пара волков приносит от 3 до 6 волчат.

Сколько их ни отстреливай, в общем, это надо очень сильно стараться, и в советское время это делали. А сейчас время не советское, премии за волков платят только в Якутии, Бурятии, по-моему, еще в двух-трех регионах. Но при этом для человека волки опасность представляют редко. Вот, судя по всему, именно у волков ... вот это поведение в результате постоянного преследования человека, вот это вот поведение, избегание человека, оно есть, оно закреплено пояснил эксперт

Также, по словам специалиста, растет численность копытных животных – кабанов и лосей.

Я просто хочу сказать, что это не что-то сверхъестественное. Во многих странах численность копытных животных гораздо больше, чем в России, и они гораздо более интегрированы в городскую среду, например, это Австрия, это Франция, это та же самая Чехия добавил Кречмар

Зоолог отметил, что людям нужно научиться жить с опасными животными в мире. Кроме того, Кремчар обратил внимание на то, что в советский период даже медведь "знал свое место".

Также специалист прокомментировал ситуацию с ростом числа нападений медведей на людей. По его словам, история повторяется – подобное уже происходило в 1962 году.

Ранее эксперты привели свои мнения по поводу того, почему медведи в России стали чаще нападать на людей. Так, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии позвоночных биологического факультета МГУ Елена Литвинова указала, что в настоящее время мало диких яблок, рябины, грибов, поэтому медведям не хватает еды. В свою очередь академический эколог, член экспертного совета Президентского фонда природы Артем Акшинцев связал нападения медведей с бесконтрольной добычей икры человеком, которая привела к ее дефициту.